بلينكن يشكر الكويت على جهودها في الإجلاء من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 57 دقيقة

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عن شكره للكويت على شراكتها في الجهود المبذولة لتسهيل عبور المواطنين الأميركيين والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، خلال اتصال هاتفي بوزير خارجيتها، أحمد المحمد الصباح.

وساهمت الكويت في جهود الإجلاء، بالإضافة إلى دول عربية وأجنبية أخرى.

وتوجه بلينكن، الأحد، إلى قطر في أول زيارة له منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

وبحث الوزير الأميركي الجهود الأميركية بشأن أفغانستان والعلاقات الثنائية القوية بين واشنطن والدوحة، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين.

وقالت الخارجية إن قطر “شريك فاعل” في التحالف الدولي لـ “هزيمة تنظيم داعش ومكافحة التطرف العنيف”.

وأقام الجيش الأميركي جسرا جويا ضخما في كابول منتصف أغسطس، ما سمح بإجلاء نحو 123 ألف شخص حتى تاريخ انسحابه من أفغانستان، وقالت واشنطن إن 75 إلى 80 في المئة من هؤلاء هم “أفغان كانوا معرضين للخطر”.

وبعد قطر، يزور بلينكن، الأربعاء، قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا والتي تستضيف موقتا آلاف الأفغان الذين ينتظرون التوجه إلى الولايات المتحدة.

ويعقد بلينكن هناك اجتماعا وزاريا افتراضيا بشأن الأزمة الأفغانية مع مسؤولين من 20 دولة، إلى جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ووعدت طالبان بأنها ستواصل السماح بمغادرة الأفغان الراغبين بترك البلاد.

وتشكل هذه المسألة إحدى القضايا الرئيسية التي يعتزم حلفاء الولايات المتحدة معالجتها خلال المحادثات في ألمانيا.