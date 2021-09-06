تصريحات لافتة لرئيس الأركان الإسرائيلي.. ننتظر الضوء الأخضر لشن الهجوم!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم الاثنين، أنّ بلاده حقّقت إنجازاتٍ في سوريا ضدّ إيران وأنّ قوات الجيش جاهزة لمهاجمة إيران وتنتظر الحصول على ضوءٍ أخضر من الحكومة لمهاجمتها.

وفي السياق، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي أنّهم حققوا إنجازات في سوريا ضدّ إيران، وأنّهم تمكّنوا من تقليص تواجد الميليشيات الإيرانية في سوريا قرب الحدود الشمالية بشكلٍ كبيرٍ.

إلى ذلك، أشار رئيس هيئة الأركان العامّة للجيش إلى أنّ قواتهم جاهزة الآن بمجموعة خططٍ متى قررت الحكومة مهاجمة إيران.

وبحسب تصريحاتٍ أدلى بها إلى موقع “والا” العبري “فإن العام المقبل سيكون مليئًا بالتحديات بسبب العدد الكبير من الساحات التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي، وكلها نشطة للغاية”.