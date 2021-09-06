شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الخارجية يصل إلى نيجيريا في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه بمطار نامدي أزيكيوي الدولي بالعاصمة أبوجا، معالي وزير الدولة في وزارة الخارجية النيجيرية السفير زبيرو دادا، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، وعددًا من منسوبي السفارة.