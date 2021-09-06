المنفي يعلن رسمياً انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين، رسمياً انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.



وثمن المنفي كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته.

وبارك رئيس المجلس الرئاسي للأمة الليبية، انطلاق أولى خطوات المُصالحة الوطنية التي تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن، وبناء دولة المواطنة والقانون.

ووجه الدعوة لكل الليبيين، للعمل معاً من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام.