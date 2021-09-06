دولة الإمارات تستقبل 41 أفغانياً تم إجلاؤهم لدواعٍ إنسانية

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

استقبلت دولة الإمارات 41 أفغانياً تم إجلاؤهم لدواع إنسانية من أفغانستان يضمون أعضاء من فريقي الفتيات الأفغانيات لركوب الدراجات وتطوير الروبوتات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان فضلاً عن أسرهم.



وستتم استضافة النساء والفتيات والعائلات في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي حيث سيتم إيواؤهم وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم لضمان رفاهيتهم، ومن المقرر بعد ذلك أن تغادر المجموعة إلى كندا وستتم معالجة طلبات الهجرة الخاصة بهم على أساس الأولوية.

وتعليقاً على عملية الإجلاء، قال سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: "تتشرف دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني لدواع إنسانية.. ولا تدخر الدولة أي جهد لمساعدة العائلات والنساء والفتيات على وجه الخصوص، من أجل مستقبل أفضل".

وأضاف الزعابي: "بناءً على التزامنا الإنساني الدائم وقيم التعاون والشراكة الراسخة، ستواصل دولة الإمارات الترحيب بالمواطنين الأفغان حتى مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية".

تأتي هذه المبادرة الأخيرة كجزء من الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لاستضافة نحو 9000 مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.

وقد لعبت دولة الإمارات دوراً مهماً وأساسياً في هذا الصدد، ووصل عدد الأفغان والرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم منذ بداية أغسطس حتى الآن إلى نحو 40 ألف شخص.