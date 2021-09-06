شكرا لقرائتكم خبر عن 25 وفاة و309 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الإثنين، تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 36 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 198 ألفا و.313

وكشفت الوزارة في بيانها اليومي عن تطورات الجائحة عن رصد 25 حالة وفاة جديدة بزيادة 4 حالات عن يوم أمس، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و.445

وأشارت الوزارة إلى تعافي 274 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 135 ألفا و233، بينما يتواجد 36 مصابا في العناية المركزة.