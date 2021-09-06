حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وبينت الإحصاءات أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 5.156.986، أما إجمالي الوفيات فبلغ 111257 حالة.

هذا ويبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن 4.394.083، فيما لا يزال هناك 7628 مريضا بكوفيد بحالة حرجة في العناية المركزة.



ويبلغ اجمالي اللقاحات الموزعة حتى اليوم في البلاد 29.453.444 جرعة، وعد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 19.620.596 شخصا، وعدد الذين تلقوا جرعتين 9.832.848 شخصا.