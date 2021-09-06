النفط يدفع معظم بورصات الخليج للهبوط

ونزلت أسعار النفط بعدما قلصت السعودية ، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، الأسعار للعملاء في آسيا في مطلع الأسبوع، مما يعكس وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية والمخاوف حيال توقعات الطلب.

وانخفضت بورصة دبي 0.2 بالمئة بفعل هبوط سهم "أرامكس" 1.3 بالمئة، وتراجع سهم "إعمار مولز" واحد بالمئة بعد نيل موافقة الجهات الرقابية على الاندماج مع إعمار العقارية.



وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة اتصالات 1.3 بالمئة.

فيما ربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بقيادة ارتفاع 1.2 بالمئة لسهم مصرف "الراجحي"، وزيادة واحد بالمئة لسهم الاتصالات السعودية.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.3 بالمئة، ليواصل خسائره من الجلسة السابقة. وهوى سهم "سبيد ميديكال" أكثر من 13 بالمئة بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة.