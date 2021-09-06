مجدداً.. أولمبي العراق يخسر من الإمارات

ودخلَ منتخبنا الاولمبي مباراة الامارات الثانية بتشكيلة مؤلفة من حسن أحمد (عماد عيسى) لحراسة المرمى، وزيد تحسين ومحمد الباقر كريم وحسن رائد لخط الدفاع، ومنتظر عبد الأمير ومصطفى وليد (عباس ياس) ومنتظر محمد جبر (صادق زامل) لخط الوسط، واحمد سرتيب(حسن عبد الكريم)، وإقبال زيدان (هيران احمد) ووكاع رمضان لخط الهجوم.وتقدمَ منتخب الامارات الاولمبي أولاً بالنتيجة عن طريق اللاعب خالد البلوشي من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل النتيجة لاعب منتخبنا الاولمبي أحمد سرتيب بالدقيقة 22 من ركلة جزاء أيضاً، ومن ثم تلقى اللاعب وكاع رمضان بطاقة حمراء بالدقيقة 38، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني، ليسجل بعدها منتخب الامارات الهدف الثاني في نهاية الشوط الاول عن طريق اللاعب عبدالله النقبي بالدقيقة 44.

ورغم النقص العددي لمنتخبنا الاولمبي، إلا أنه هدد مرمى المنتخب الاماراتي في أكثر من محاولة لتعديل النتيجة عن طريق اللاعبين احمد سرتيب ورضا فاضل، قبل أن يُلغي حكم المباراة هدف التعديل لمنتخبنا الاولمبي بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها بفوز المنتخب الاماراتي بهدفين مقابل هدف واحد لمنتخبنا الاولمبي.