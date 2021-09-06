إيران تنتقد سيطرة طالبان على بنجشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت إيران على سيطرة حركة طالبان على ولاية بنجشير آخر معاقل المعارضة، لتخرج عن صمتها الطويل منذ السيطرة على كل أنحاء أفغانستان.

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للصحفيين: "الأخبار القادمة من بنجشير مقلقة للغاية، ندين الهجوم الذي وقع الليلة الماضية"، في إشارة إلى إعلان طالبان الإثنين عن سيطرتها على الولاية.



وانتقد المتحدث طالبان لمنع إمدادات الطعام والمياه والكهرباء عن الولاية، وحثها على الالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها للشعب الأفغاني.

وقد أقام القادة الإيرانيون علاقات سرية مع طالبان خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتحادهما ضد عدو مشترك وهو الولايات المتحدة، ويأمل الإيرانيون الآن في أن تمكن هذه العلاقات جيرانها من السيطرة على الأمور دون حدوث توترات على طول الحدود التي يبلغ طولها 900 كيلومتر (560 ميلا).

إلا أن طهران كانت قد ساعدت في تمويل مقاتلي المقاومة ضد طالبان قبل الغزو الأمريكي لأفغانستان قبل 20 عاما، والعديد منهم في بنجشير.

يأتي ذلك فيما حث القائد العسكري أحمد مسعود، عناصر المقاومة في بنجشير والشعب الأفغاني، على الانتفاضة ضد حركة طالبان، ومن يقاتل معها من الأجانب.

وفي أول رسالة له منذ سيطرة طالبان فجر الإثنين على وادي بنجشير، قال مسعود في تسجيل صوتي: "إن قوات أجنبية هاجمت بنجشير إلى جانب طالبان، التي لم تمتثل لرأي العلماء في قرارهم رفض اقتحام الولاية"، حسب قوله.

وطالب نجل القيادي التاريخي للطاجيك الراحل أحمد شاه مسعود، في رسالته بما سماه "انتفاضة وطنية"، ضد طالبان، متهما عناصر باكستانية، بالمشاركة في الهجوم.

ولا يعرف حتى الآن، مكان وجود القيادي الشاب أحمد مسعود، وقادة مجموعته، فيما تحدثت طالبان اليوم عن فرار أبرز حلفائه نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح نحو طاجيكستان.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على إقليم بنجشير، بعد تكبد المقاومة خسائر فادحة في صفوفها، إضافة لأسر العديد منهم وضبط مركبات وأسلحة وذخائر.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، بعد إعلان سيطرة الحركة على بنجشير؛ إن "جهودنا الأخيرة من أجل أمن البلاد أدت إلى الفتح الكامل لمحافظة بنجشير وأصبحت تحت سيطرتنا".