بدءا من الثلاثاء.. الكويت تحدد موعد استئناف الرحلات التجارية مع الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت اليوم الإثنين إن البلاد ستستأنف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بدءا من الثلاثاء.



أُعلن قرار استئناف الرحلات أول مرة في الشهر الماضي لكن دون تحديد إطار زمني لتنفيذه.

ومنذ مطلع أغسطس/الماضي، لا تسمح الكويت لمواطنيها بالسفر خارج البلاد إلا للمحصنين ضد كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة.

واستثنى قرار الكويت الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، أقل من 16عاماَ، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بتعذر التلقيح لأسباب صحية، والحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

ومطلع يوليو/تموز، استأنفت الكويت، الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها الفترة السابقة لأسباب صحية وتجارية بسبب تداعيات كورونا حول العالم.

وجاء القرار عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي، السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وألمانيا واليونان وسويسرا.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية سعد العتيبي، إن قرارات تعليق واستئناف الرحلات الجوية المباشرة لبعض الدول تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية وأخرى تجارية ترجع إلى شركات الطيران نظرا إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة.

ومنتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي السماح لغير الكويتيين بالقدوم إلى البلاد بداية من مطلع أغسطس/آب المقبل، شريطة إجراء فحصي"pcr" قبل الوصول بـ72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

واشترط مجلس الوزراء الكويتي على الوافدين الأجانب الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى الكويت من شركات "فايزر - استرازينكا – موديرنا" أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة "جونسون أند جونسون".