نيكوس ديندياس يؤكد على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من أجل إجراء انتخابات نزيهة.



وقال نيكوس ديندياس خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش: "نتمنى تشكيل حكومة ليبية متحررة من أعباء الماضي مثل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود الباطلة مع تركيا".

وفي وقت سابق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مطالبته بسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا في تقرير تمت مناقشته، أمس الأحد بمجلس الأمن، لتنفيذ خطة شاملة للانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بجداول زمنية واضحة، كما حث الأحزاب الليبية على بذل كل جهد ممكن لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وفقًا لخارطة الطريق التي أنهت الأعمال العدائية العام الماضي.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأحزاب والمؤسسات الليبية على وضع القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين اللازمة، محذرا من أن العملية السياسية وصلت الآن إلى مرحلة حرجة والمكاسب التي تحققت في أوائل عام 2021 مهددة بالفشل.

ونقل جوتيريش عن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، تحذيره من أن استمرار وجود الآلاف من المرتزقة والعديد من العناصر الأجانب لا يزال يشكل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإبلاغ عن وجود أنشطة لمنظمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش في جميع المناطق، بما يشكل تهديدات مباشرة ضد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في ليبيا.