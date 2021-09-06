شكرا لقرائتكم خبر العراق: نتطلع لعلاقات متوازنة مع دول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس تطلع بلاده نحو بناء علاقات متوازنة مع دول العالم، تستند إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري وفتح باب الاستثمار، ودعم التنسيق الدولي والإقليمي.

وأشار أثناء تسلمه في قصر السلام، أوراق اعتماد سفراء تسع دول أجنبية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، والتغيرات المناخية وحماية البيئة.

على صعيد متصل، تزايدت ردود الفعل العالمية الغاضبة تجاه الحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة كركوك العراقية وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للاعتداء الإرهابي، الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في كركوك، وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية العراق ووقوفها مع الأشقاء العراقيين في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأكدت موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، وقدمت العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولجمهورية العراق حكومة وشعبا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.