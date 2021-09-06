شكرا لقرائتكم خبر جعجع: حزب الله اختطف الدولة اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حزب الله الإرهابي المسؤول الأول عما آل إليه حال لبنان من انهيار شامل، وحمله أسباب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال جعجع فى كلمة ألقاها فى ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية «عهد الانهيار الشامل، تديره مجموعة حاكمة تنازلت عن سلطة وسيادة الدولة، وضربت مؤسساتها، وحولتها إلى دولة فاشلة مارقة، يحكمها فاسدون، فاشلون».

وأضاف «لا خلاص ولا تقدم مع هذه الزمرة الحاكمة، التى يشكل نواتها الصلبة الثنائى حزب الله والتيار الوطنى الحر».

ويرى جعجع أن الأزمة الحالية ناجمة عما وصفه بـ»اختطاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأخذها رهينة لمصلحة غير لبنانية»، وهو ما أدى إلى «فقدان لبنان صداقاته وعلاقاته العربية والدولية»، على حد تعبيره.

ودعا جعجع إلى إدراك «أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة قبل استعادة قرارها، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها، وأنه يستحيل تطبيق القانون على فريق من اللبنانيين دون سواه. وأنه يستحيل وقف التهريب من دون ضبط الحدود، كل الحدود، ونشر قوات دولية على حدودنا».

واستنكر جعجع سياسية «حزب الله» اللبنانى، حيث يرى أنه يتجاهل الواقع ويستخف ويزدري مطالب الناس المشروعة والمحقة، محملا «حزب الله» مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية المدمرة بعدما تسبب فى قطع علاقات لبنان مع محيطه العربى وإدخاله فى صراعات ومحاور إقليمية لا طائل منها، ولا ناقة للبنان فيها ولا جمل».