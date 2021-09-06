شكرا لقرائتكم خبر ولادة الحكومة اللبنانية خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى النائب اللبناني سليم عون أمس «تفاؤله في موضوع تشكيل الحكومة»، متوقعا تأليفها «خلال 48 ساعة».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله «إن لبنان قاب قوسين أو أدنى من التأليف»، لافتا إلى أن حكومة نجيب ميقاتي ستكون مؤلفة من 24 وزيرا بينهم 8 وزراء لرئيس الجمهورية و16 للأطراف الباقية».

وشدد على أن لا عذر لعدم التأليف، مشيرا إلى أنه تم تسهيل كل الأمور، ونبه إلى أن «عدم التأليف ضمن الساعات المذكورة يعني أن لبنان أصبح في مسار آخر وهو ما لا يريده أحد داخليا ولا خارجيا».