شكرا لقرائتكم خبر 6 فلسطينيين يفرون من سجن إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت وسائل إعلام بأن 6 معتقلين من سجن جلبوع تمكنوا من الهروب عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده عام 2004، ويعد شديد الحراسة، موضحة أن 5 منهم ينتمون لحركة الجهاد.
وأظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في الزنزانة نفسها، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار. كما تم الكشف عن اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 فلسطينيين يفرون من سجن إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.