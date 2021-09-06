6 فلسطينيين يفرون من سجن إسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إسرائيل أمس أعمال تمشيط واسعة بحثا عن 6 معتقلين فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة.

وأفادت وسائل إعلام بأن 6 معتقلين من سجن جلبوع تمكنوا من الهروب عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده عام 2004، ويعد شديد الحراسة، موضحة أن 5 منهم ينتمون لحركة الجهاد.

وأظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في الزنزانة نفسها، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار. كما تم الكشف عن اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.