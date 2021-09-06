السجن المؤبد لـ3 في خلية متفجرات الساحل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة مصرية أمس أحكاما بالسجن والبراءة بحق خمسة من أعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة بـ»خلية متفجرات الساحل». وعاقبت الدائرة الثانية إرهاب ثلاثة أشخاص بالسجن المؤبد، وشخصا بالسجن خمس سنوات، لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، كما تضمن الحكم في القضية براءة متهم. على صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات على متهم بقضية «لجان المقاومة الشعبية» بالسجن 10 سنوات. وأسندت النيابة العامة للمدانين تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها، بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر».

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