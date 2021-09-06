شكرا لقرائتكم خبر 11 عاما سجنا للمعارضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام رسمية أمس بأن حكما بالسجن لمدة 11 عاما صدر بحق المعارضة البيلاروسية البارزة ماريا كوليسنيكوفا، لدورها في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروس العام الماضي.

وكانت لجنة أمن الدولة (المخابرات) البيلاروسية، اختطفت كوليسنيكوفا «39عاما»، التي تمثل قوة رئيسة في تنظيم الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك في مطلع سبتمبر من عام 2020.

وحاول المسؤولون الحكوميون ترحيلها بعد نحو شهر من بدء الاحتجاجات، إلا أنها مزقت جواز سفرها على الحدود الأوكرانية، بدلا من أن يتم إجبارها على مغادرة البلاد.

وأعلن مسؤولو الانتخابات فوز لوكاشينكو بنسبة 80 % من الأصوات، مما مهد الطريق لحصوله على ولاية سادسة في المنصب، وتم سجن عدد من خصومه في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات.