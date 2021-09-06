11 عاما سجنا للمعارضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا

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وكانت لجنة أمن الدولة (المخابرات) البيلاروسية، اختطفت كوليسنيكوفا «39عاما»، التي تمثل قوة رئيسة في تنظيم الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك في مطلع سبتمبر من عام 2020.
وحاول المسؤولون الحكوميون ترحيلها بعد نحو شهر من بدء الاحتجاجات، إلا أنها مزقت جواز سفرها على الحدود الأوكرانية، بدلا من أن يتم إجبارها على مغادرة البلاد.
وأعلن مسؤولو الانتخابات فوز لوكاشينكو بنسبة 80 % من الأصوات، مما مهد الطريق لحصوله على ولاية سادسة في المنصب، وتم سجن عدد من خصومه في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات.
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