شكرا لقرائتكم خبر طالبان تعلن اكتمال السيطرة على ولاية بانشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حركة طالبان أمس أنها سيطرت بصورة كاملة على ولاية بانشير شمال شرق البلاد، وهي الولاية الوحيدة التي لم تكن الحركة قد سيطرت عليها بعد.

وطمأن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر صفحته على موقع تويتر، سكان الولاية، وقال إنهم «لن يتعرضوا للتمييز».

وأضاف أنه بعد السيطرة على هذه الولاية «خرجت بلادنا تماما من دوامة الحرب، وسوف يعيش شعبنا حياة هادئة وسعيدة في جو من الحرية والاستقلال».

وقال مجاهد إن الحركة اضطرت لشن عملية عسكرية على الولاية بعد فشل المفاوضات مع قادتها، وأضاف أن إمدادات الغذاء وخدمات الإنترنت والهاتف التي تم قطعها خلال الأسبوع الماضي ستعود إلى الولاية.

ولم تصدر «جبهة المقاومة الوطنية» في الولاية نفيا واضحا لسيطرة طالبان عليها، واكتفت بالقول في بيان إن القتال سيستمر «حتى يتم إخراج المعتدين من البلاد»، وأضافت الجبهة أن قائد قوات المقاومة أحمد مسعود في مكان آمن وسيلقي كلمة بعد وقت قصير.

وأكد مجاهد أن كل من يرفع السلاح ضد الحكومة الأفغانية الجديدة سيكون عدوا لكل البلاد، وسيتم التصدي له، ونشر متحدث باسم طالبان صورة لقوات من الحركة أمام بوابة مجمع حاكم الولاية في عاصمتها بازاراك.