لو قررت تحجز منتج.. 6 بيانات تأكد من تضمينها فى إيصال الحجز

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التي يجب علي المورد تضمينها في ايصال حجز المستهلك للمنتجات.

وتقضي المادة 10 من اللائحة التنفيذيه لقانون حماية المستهلك بأن يلتزم المورد في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصال يفيد الحجز موضحا به ما یأتی :

1- اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي .

2- تاريخ الحجز .

3- السعر الشامل للمنتج .

4- نوع المنتج وخصائصه وصفاته .

5 - تاريخ ومكان التسليم .

6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .

وأجازت المادة اللائحية ذاتها، للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.