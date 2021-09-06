شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تحيى ذكرى رحيل الزعيم محمد كُريّم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا لإحياء ذكري رحيل الزعيم محمد كُريّم، وقالت إنه ولد في الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية قبل منتصف القرن الثامن عشر، وتولي أمر ديوان الإسكندرية فأصبح صاحب الكلمة العليا فيها، أرسل نابليون إليه وفدا ليسمح بتواجد السفن الفرنسية في المدينة، فرد عليه قائلاً: " ليس للفرنسيين شأن في هذا البلد فاذهبوا أنتم عنا".

وجاء في التقرير أن كُريّم قاد المقاومة الشعبية من أهالي الإسكندرية ضد الفرنسيين، وظل يدافع من قلعة قايتباي حتي فرغت ذخيرته وتم أسره ومن معه، مشيرا الى أن كُريّم دعى للثورة ضد الاحتلال فانتفض الشعب ضد الفرنسيين ووجهت إلي كُريّم تهم التحريض علي المقاومة وخيانة الجمهورية الفرنسية، وحكم عليه بالإعدام وتوفي في 6 سبتمبر 1798.