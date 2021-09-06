رئيس برلمان النمسا يفتتح القمة الـ13 للبرلمانيات بمشاركة مصر

القاهرة - سامية سيد - افتتح رئيس المجلس الوطنى فى النمسا، فولفانج سوبوتكا، اليوم الاثنين، أعمال القمة الـ13 للبرلمانيات في العالم والتى تعقد كجزء من أعمال المؤتمر البرلمانى الدولى الخامس بمشاركة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى.

وقال سوبوتكا - فى كلمته خلال القمة - "إن قضية المساواة بين المرأة والرجل تعتبر ذات أهمية خاصة في أوقات الأزمات"، مشيرا إلى أن النساء بشكل خاص فى طليعة مكافحة الأوبئة ويقمن أيضًا بمعظم الأعمال غير مدفوعة الأجر.

وأضاف أن مسئولية البرلمانات الوطنية تتمثل فى تعزيز المساواة بين النساء والرجال في جميع أنحاء العالم واتخاذ موقف حازم ضد العنف والاضطهاد.

وأضح أن المؤتمر العالمى الخامس للاتحاد البرلمانى الدولى يعقد بعد فترة طويلة من أزمة الوباء ويستمر المؤتمر حتى بعد غد الأربعاء، وبعد ذلك سينعقد مؤتمر حول مكافحة الإرهاب تستضيفه الأمم المتحدة.

يشار إلى أن مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى يشارك فى أعماله 120 رئيس برلمان و800 مشارك ويشارك في تنظيمه البرلمان النمساوي ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشات موسعة غدا وبعد غد ويعقد اليوم اجتماع خاص لرؤساء البرلمانات، ويتضمن المؤتمر 5 حلقات نقاش حول موضوعات محددة هي المساواة بين الجنسين، وجائحة كورونا، وتغير المناخ، وشفافية وأمن البرلمانات، والحوكمة العالمية.

