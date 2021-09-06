شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 28 أداة رقابية و778 طلبا خدميا حصاد نشاط عمرو درويش نائب التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لـ32 نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 32 جلسة عامة

- المشاركة في 114 زيارات رسمية

- استخدام 28 من الأدوات الرقابية من بينهم مناقشة وزير الدولة لشئون الاعلام وطلب الاستجواب و مناقشة وزير النقل بخصوص حوادث القطارات

- حضور 65 جلسة باللجان النوعية

- 778 طلب خدمى

- المشاركة في 51 زيارات ميدانية

- المشاركة في 14 ندوات وفعاليات



