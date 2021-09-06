شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سياحة النواب: إعفاء السيارات السياحية من الجمارك خطوة هامة لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية، خطوة هامة وحيوية لصالح المواطن وذلك بما يسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية والتي جاءت وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

واعتبرت رئيس لجنة السياحة، أنه عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ تلك المنظومة، عهداً جديداً من تبسيط وميكنة الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، مضيفة أن اللائحة التنفيذية والتى بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021 توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجازت للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.