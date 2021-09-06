شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس المحامين يجتمع للتصديق على مدونة السلوك النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، غدا الثلاثاء، اجتماعًا له بمقر النقابة بشارع رمسيس للنظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة، والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام والتصديق على مدونة السلوك النقابي.

كما ينظر مجلس النقابة خلال اجتماعه في الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين، وفي الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.