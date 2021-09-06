تطعيم المنتخب الأوليمبي بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

بدأت مديرية الصحة في السويس تطعيم لاعبي وأعضاء منتخب مصر الأوليمبي بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، داخل مركز طبي مبارك.

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، بمكتبه، وفد من الجهاز الإداري والفني للمنتخب للتنسيق والحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، إن جميع مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا جاهزة في أي وقت لاستقبال الجهاز الفني والإداري واللاعبين بالمنتخب.

وكان لاعبو المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري تلقوا الجرعة الأولى في يونيو الماضي في أحد القرى السياحية بالسخنة خلال فترة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وحصل كلا من محمد عشري ومحمد صلاح وعيد سليمان أعضاء الجهاز الفني على الجرعة الثانية من اللقاح اليوم الاثنين، ووفقا للتنسيق بين وفد المنتخب الأوليمبي وصحة السويس سيحصل باقي أفراد بعثة المنتخب على الجرعة الثانية الأيام المقبلة وذلك على دفعات متتالية. ​