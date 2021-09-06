قادة الانقلاب العسكري في غينيا يمنعون الوزراء من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كوناكري - (د ب أ)

منع قادة الانقلاب العسكري في غينيا أعضاء الحكومة من مغادرة البلاد اليوم الاثنين.

وقال قائد الانقلاب مامادي دومبويا في العاصمة كوناكري إنه تم إبلاغ أعضاء الحكومة الذين عقدوا اجتماعا اليوم، بعد يوم من الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، بتسليم جوازات سفرهم وسياراتهم الرسمية.

كما أعلن دومبويا، وهو قائد وحدة النخبة بالجيش والتي أسسها كوندي، عن رفع تعليق السفر الدولي الذي تم فرضه أمس الأحد، وكذلك حظر التجول في مناطق التعدين.

وتعد غينيا واحدة من أكبر منتجي خام البوكسيت الذي يستخدم لصناعة الألومنيوم، وتصدره غينيا إلى كل الأسواق الكبرى، وتعد الصين واحدة من أكبر العملاء.

وفي أعقاب الاجتماع، توجه دومبويا في موكب عسكري إلى سجن سيروتي المركزي في كوناكري ورتب إطلاق سراح أربعة من السياسيين المعارضين، حسبما أفاد صحفي محلي بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال قائد الإنقلاب إنه "سيتم إطلاق سراح الآخرين في وقت لاحق"، في إشارة إلى أعضاء المعارضة الذين تم اعتقالهم خلال حكم كوندي.