استنفار أمني في إسرائيل بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه وفي أعقاب هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، تصاعدت حالة التأهب الأمني في جميع أنحاء إسرائيل.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنها "لا تستبعد أن يحاول الأسرى تنفيذ هجوم، في الفترة الزمنية المقبلة، وفي أي منطقة داخل إسرائيل".
وخوفا من الوصول إلى قطاع غزة، أقامت الشرطة العسكرية الإسرائيلية حواجز على الطرق في مدن الغلاف، لكنها أبقت على حركة المرور للمستوطنين كما هي دون قيود.
وفي سياق ذي صلة، أشارت التقديرات الأمنية داخل إسرائيل إلى أن أسيرين قد يكونان عبرا بالفعل الحدود إلى الأردن، بينما تمكن 4 آخرون من الدخول إلى مدينة جنين.
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