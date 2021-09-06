وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء القطري

وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر بالأمير عبدالعزيز بن سعود، منوها بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين.
من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد استقبل وزير الداخلية السعودي، في الديوان الأميري بالدوحة، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
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