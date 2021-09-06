مرشح لخلافة ميركل يتعهد بتعزيز مكانة أوروبا عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا، اليوم الاثنين، بالعمل على تعزيز مكانة أوروبا في النظام العالمي.

وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس «يجب أن نعمل مع فرنسا على أن تسير أوروبا في هذا الطريق نحو السيادة في المستقبل أيضا»، مشيراً إلى أن بلاده وفرنسا لعبتا بالفعل دوراً مشتركاً مهما في هذا الشأن.

وجاء استقبال ماكرون لوزير المالية الألماني المرشح للمستشارية في قصر الإليزيه قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية في ألمانيا.

وسيلتقي ماكرون، مرشح تحالف ميركل المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت في الإليزيه بعد غدٍ الأربعاء.

في المقابل، خلا برنامج مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشار انالينا بيربوك من زيارة الرئيس الفرنسي.

والتقى شولتس أيضاً في باريس وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير.

وفي إشارة إلى صندوق إعمار كورونا في الاتحاد الأوروبي، قال شولتس، إن التعاون بين ألمانيا وفرنسا لعب دوراً رئيسياً في التعامل مع أزمة «كورونا» على الصعيد الأوروبي، ووصف ما تم إنجازه بأنه «نقطة انطلاق» لما هو مطلوب في المستقبل.

ورأى شولتس أن التحول إلى صناعة محايدة مناخيا يمثل أمراً محورياً بالنسبة لمستقبل ألمانيا وأوروبا، مشيراً إلى أنه اتفق مع ماكرون على هذا الأمر، وأن الرئيس الفرنسي تحدث معه عن مقترحه الخاص بإنشاء ناد دولي للمناخ، ليضم الدول الراغبة في حماية المناخ لبحث كيفية المضي قدماً في تجنب عيوب المواقع الصناعية بالنسبة للمناخ.

وقال شولتس «سنسير معاً في الطريق نحو كيفية تحقيق هذا الأمر».