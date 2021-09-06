الجهاد الإسلامي يحذر الاحتلال من اغتيال أسرى جلبوع الفارين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 4 دقائق

حذرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي، من اغتيال الأسرى الستة من سجن جلبوع، متوعدة الاحتلال بعواقب وخيمة في حال إقدامها على اغتيال الأسرى الفلسطينيين الفارين.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، إن “أي محاولة لاغتيال أبطال عملية انتزاع الحرية سيدفع الاحتلال ثمنها غاليا، لذا نحذر الاحتلال من الإقدام على اغتيالهم”.

ووجه البطش خلال كلمته بالتحية لعوائل الأسرى المحررين الـ6 الذين خرجوا لاستكمال مشوارهم.

وتابع: “خيارنا سيبقى دائماً هو مقاتلة الاحتلال والاستمرار بمشروع الجهاد والمقاومة، وإن تخبط العدو اليوم يأتي بعد الضربة الكبيرة لمؤسسته الأمنية والعسكرية”. وفق قوله.

وأشار إلى أن المتغيرات اليوم وما يشهد الاحتلال من تراجع يصب في خدمة القضية الفلسطينية، وهدفها، مضيفًا: “ما فعله أبطال عملية “جلبوع” انتصار على المنظومة الأمنية و العسكرية؛ حتى لو كتب لهم الاعتقال أو الشهادة فقد انتصروا على العدو وأثبتوا أن الحياة والحرية قرار”.

تجدر الإشارة إلى أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن “جلبوع” الإسرائيلي، ورغم تسخير السلطات الإسرائيلية لوحدات أمنية وعسكرية وطائرات مروحية ومسيرة لملاحقتهم لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.