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في فيتنام.. السجن 5 سنوات على شخص ساهم بنشر فيروس كورونا!

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 8 دقائق

الشرطة الفيتنامية

قضت السلطات في فيتنام بالسجن 5 سنوات على رجل، بسبب خرقه قواعد الحجر الصحي الصارمة المتعلقة بفيروس ونشره الفيروس للآخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن لو فان تري (28 عاما) أدين “بنشر أمراض معدية خطيرة” في محاكمة استمرت ليوم واحد بمقاطعة كا ماو الجنوبية.

وأضافت أن المتهم “خرق لوائح الحجر الصحي لمدة 21 يوما، وأصاب ثمانية أشخاص توفي أحدهم بسبب الفيروس بعد شهر من العلاج”.

وتكافح فيتنام تفشي كورونا المتفاقم الذي أصاب أكثر من 536000 شخص وقتل 13385، الغالبية العظمى منهم في الأشهر القليلة الماضية.

وكانت البلاد حكمت على شخصين آخرين بالسجن 18 شهرا وسنتين مع وقف التنفيذ بنفس التهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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