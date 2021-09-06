وصفتها بالمخزية.. واشنطن تدين أحكاما بحق معارضين بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 27 دقيقة

أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، الأحكام القضائية التي صدرت بحق معارضين بيلاروسيين، واصفة الحكم عليهم بـ”المخزي”.

وقال بيان لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الأحكام التي صدرت ضد، ماريا كاليسينكافا وماكسيم زناك “تحمل دوافع سياسية”.

وحكم على كاليسينكافا، الحاصلة على الجائزة الدولية للنساء الشجاعات، بالسجن 11 عاما بسبب “دعمها العلني الشجاع للمرشحين الذين انتقدوا حكم ألكساندر لوكاشينكو (الرئيس البيلاروسي الحالي)”، كما حكم على زناك بالسجن 10 أعوام.

وقال الوزير إن ” هذه الأحكام دليل آخر على تجاهل النظام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب بيلاروسيا”.

وأضاف قوله: “تستحق السيدة كاليسينكافا والسيد زناك حكما قضائيا شفافا تجاه التهم الزائفة الموجهة إليهما”، وأن “بيلاروس بوصفها دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ملتزمة باحترام الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، فضلا عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وقال بلينكن: “يحق للسيدة كاليسينكافا والسيد زناك، شأن كل مواطن بيلاروسي، أن يتمتعا بالحقوق المذكورة في دستور بيلاروس وفي جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة أنشأها القانون، وفقا لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأشار بلينكن إلى قرار أصدرته الولايات المتحدة في 9 أغسطس الماضي “يحمل نظام لوكاشينكو المسؤولية عن هجماته على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقمع العابر للحدود والفساد”.

وجدد وزير الخارجية الأميركي الدعوة “إلى إنهاء حملة القمع ضد شعب بيلاروس بسبب ممارسته لحقوقه الإنسانية”.

ودعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وبدء حوار حقيقي مع المعارضة الديمقراطية وأعضاء المجتمع المدني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت المراقبة الدولية”.