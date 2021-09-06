بلينكن يصل الدوحة ويبحث مع المسؤولين القطريين ملف أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 36 دقيقة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إلى قطر ليبحث مع المسؤولين القطريين الجهود الأميركية بشأن أفغانستان والعلاقات الثنائية القوية بين واشنطن والدوحة، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين.

وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر “شريك فاعل” في التحالف الدولي لـ “هزيمة تنظيم داعش ومكافحة التطرف العنيف”.

وأكدت أن استئناف قطر الدعم الاقتصادي لسكان قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة “تطور مرحب به للغاية”.

بعد قطر، يزور بلينكن، الأربعاء، قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا والتي تستضيف موقتا آلاف الأفغان الذين ينتظرون التوجه إلى الولايات المتحدة.

ويعقد بلينكن هناك اجتماعا وزاريا افتراضيا بشأن الأزمة الأفغانية مع مسؤولين من 20 دولة، إلى جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ووعدت طالبان بأنها ستواصل السماح بمغادرة الأفغان الراغبين بترك البلاد.

وتشكل هذه المسألة إحدى القضايا الرئيسية التي يعتزم حلفاء الولايات المتحدة معالجتها خلال المحادثات في ألمانيا.