برئاسة بينيت.. اجتماع أمني إسرائيلي على أعلى مستوى لبحث فرار الأسرى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 5:44 مساءً

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عقد، اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا على أعلى مستوى لبحث تداعيات فرار 6 معتقلين فلسطينيين من سجن شديد الحراسة شمالي البلاد، فيما نشر الجيش الإسرائيلي عشرات الحواجز قرب الحدود مع غزة تحسبا لمحاولة المعقلين دخول القطاع.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن بينيت عقد مشاورات بعد هروب سجناء من سجن جلبوع بمشاركة وزير الدفاع، وزير الأمن الداخلي، رئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقائد الشرطة، ورئيس مصلحة السجون ومسؤولين آخرين”.

في سياق متصل، نشرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية عشرات الحواجز على الطرق في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل، وذلك خشية هروب المعتقلين الأمنيين إلى قطاع غزة. وانتشرت معظم الحواجز في منطقة إشكول.

من جانبها، قالت قناة “كان” الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية تبحث إمكانية تورط سجانين إسرائيليين في عملية فرار المعتقلين من جلبوع.

وفي وقت سابق اليوم، قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن يكون المعتقلين قد قسموا أنفسهم بعد الهروب إلى 3 مجموعات، تتكون كل واحدة من فردين، لافتين إلى أن إثنين منهم قد يكونا تسللا إلى داخل الأراضي الأردنية.

في سياق متصل، قدرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن عملية الهروب تمت الساعة 1:30 صباح اليوم الاثنين، عندما فر السجناء الستة عبر النفق، وتم إبلاغ عنهم من قبل مواطنين إسرائيليين الساعة الثالثة صباحا.

وكان قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أريك يعكوف قدر أن المعتقلين الفارين لم يقوموا بحفر نفق على ما يبدو وإنما استغلوا عيبا تخطيطيا في مبنى السجن تمكنوا خلاله من الفرار عبر إحدى الفتحات.

ويعد سجن جلبوع الذي تأسس في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 من أكثر السجون حراسة في إسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية إن زكريا الزبيدي القائد السابق بكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة “فتح” من بين الفارين، فيما ينتمي الخمسة الباقون إلى حركة “الجهاد الإسلامي” وهم: محمد قاسم العارضة وأيهم فؤاد كمامجي ومحمود عبد الله العارضة ويعقوب محمد قدري ومناضل يعقوب نفيعات.

وتعهد وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، بإلقاء القبض على المعتقلين الستة قائلا لدى تفقده سجن جلبوع: “”كل الجهود تتركز على القبض على المعتقلين. سيستغرق الأمر يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين – لكن سيتم القبض عليهم”.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد رحبت بعملية الهروب الكبير، فيما تم توزيع الحلوى في شوارع القطاع ابتهاجا بالحدث.