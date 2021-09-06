شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : اعتداء الميليشيا على الفنانين محاولة لفرض طقوسها الداعشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني ، إن مشهد اعتداء عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران الهمجي على أحد الفنانين والضيوف في أحد صالات الافراح في العاصمة المختطفة صنعاء، ليس الأول ولن يكون الأخير، في ظل استمرار سيطرتها ومساعيها فرض طقوسها الداعشية وأحكامها العرفية على اليمنيين بالارهاب وقوة السلاح

وأشار وزير الإعلام اليمني في عدة تغريدات على "تويتر" إلى أن استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي على الفن والفنانين، ومحاولاتها فرض افكارها المتطرفة، ومحاولة اخضاع المجتمع بالقوة، تأكيد متواصل على أنها لا تختلف عن "القاعدة، داعش"، وأن مستقبل ومصير مظلم ينتظر اليمنيين مالم يتم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت، ورفع صوتها بإدانة أعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق الفنانين منذ انقلابها على الدولة، واستخدام الارهاب كسلاح للقمع وتكريس أفكارها الظلامية المتخلفة على المجتمع