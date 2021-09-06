شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن نيويورك منطقة كوارث بسبب «إيدا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ولاية نيويورك منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة ‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن بقايا العاصفة الاستوائية "إيدا" ‏في الولاية من ‏1 - 3 سبتمبر.‏

وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات ‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، ‏‏وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في مقاطعات برونكس وكينغز وكوينز وريتشموند وويستشيستر، من خلال تقديم منح للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمّن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة. ‏