توقعات بتأليف الحكومة اللبنانية خلال 48 ساعة

بيروت ـ د.ب.أ: أبدى النائب اللبناني سليم عون “تفاؤله في موضوع تشكيل الحكومة”، متوقعا تأليفها “خلال 48 ساعة”. ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن عون قوله إن “لبنان على قاب قوسين أو أدنى من التأليف”، لافتا إلى أن “الحكومة ستكون مؤلفة من 24 وزيرا بينهم ثمانية وزراء لرئيس الجمهورية و16 وزيرا للأطراف الباقية”. وشدد على “أن لا عذر لعدم التأليف”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية سهل كل الأمور حتى موضوع الثلث الضامن”.

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