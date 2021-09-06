القدس المحتلة ـ وكالات: تمكن ستة أسرى فلسطينيين من كسر الحراسات المشددة لسجن إسرائيلي والفرار فيما وصفه رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالحادث الخطير.

وبدأت شرطة وجيش الاحتلال عملية بحث بعد فرار الستة من سجن جلبوع في شمال إسرائيل. وقالت مصلحة السجون إن خمسة من الهاربين ينتمون لحركة الجهاد والسادس قائد سابق لجماعة مسلحة تنتمي لحركة فتح.

من جهتها أطلقت سلطات الاحتلال حملة تمشيط واسعة بحثا عن الستة أسرى ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” فإن شرطة الاحتلال تحقق في إمكانية أن يكون الفارون قد تمكنوا من الهرب إلى جنين أو الأردن.

وذكرت الصحيفة أن الاسرى الستة كانوا يتشاركون نفس الزنزانة، وأنهم حفروا منها نفقا على مدار شهر، باستخدام ملعقة صدئة أخفوها خلف ملصق.

ونقلت عن وسائل إعلام اسرائيلية أن ثلاثة منهم حاولوا الهرب من قبل.

كانت هذه تفاصيل خبر 6 أسرى فلسطينيين يكسرون الحراسة عن سجن الاحتلال .. استخدموا ملعقة لحفر نفق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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