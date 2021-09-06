انت الان تتابع خبر إنقاذ كلية حكومية من حريق في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها انقذت ابنية الكلية التقنية الهندسية الكهربائية التابعة الى الجامعة التقنية الوسطى وكذلك دور التدريسيين قبل ان تطالها النيران بعد احتراق بستان قريب مجاور لها كاد ان يشكل خطر حقيقي على دور التدريسيين داخل الكلية في منطقة الدورة جنوبي بغداد".وأشارت إلى أنها "دفعت بـ 7 فرق اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها انتشارها وامتداد ألسنة نيرانها الى داخل الكلية لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

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