زلزال يضرب الحدود الإيرانية التركية

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ، بإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

تم الابلاغ عن مركز الزلزال عند خط عرض 37.36 شمالا وخط طول 44.13 شرقا.

وحدد المركز الجيوفيزيائي بجامعة طهران أن مركز الزلزال هو مدينة يوكسك اوفا الحدودية التركية مع منطقة سرو في ارومية .



ووقع الزلزال على بعد 61 كيلومترا من بلدة سرو الحدودية و 64 كيلومترا من بلدة سيلوانا الحدودية و 85 كيلومترا من مدينة أرومية.

كما هز زلزالان بقوة 2.9 درجة منطقتي سالماس وخوي في محافظة أذربيجان غربي بدقائق قبل ذلك ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية او اضرار مادية.