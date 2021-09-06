انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل مثيرة تخص صفقة رونالدو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-06 | 18:03
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يتعين على مانشستر يونايتد دفع ما مجموعه 15 مليون يورو (12.9 مليون جنيه إسترليني) ليوفنتوس مقابل كريستيانو رونالدو.
لكن لن يتم تسليم المبلغ بالكامل إلا بعد مرور 5 سنوات، حيث سيدفع يونايتد 5 أقساط بقيمة 3 ملايين يورو (2.6 مليون إسترليني) سنويًا.
جاء ذلك على لسان خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، الذي أفاد بأن أقساط "الشياطين الحمر" المتوجب دفعها ليوفنتوس، ستستمر حتى 2026.
وكتب رومانو على تويتر: "مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو مضمونة ليوفنتوس مقابل توقيع كريستيانو رونالدو. لكن في غضون 5 سنوات. 3 ملايين يورو في السنة حتى 2026، 5 أقساط مختلفة".
جاء ذلك على لسان خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، الذي أفاد بأن أقساط "الشياطين الحمر" المتوجب دفعها ليوفنتوس، ستستمر حتى 2026.
وكتب رومانو على تويتر: "مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو مضمونة ليوفنتوس مقابل توقيع كريستيانو رونالدو. لكن في غضون 5 سنوات. 3 ملايين يورو في السنة حتى 2026، 5 أقساط مختلفة".
وأضاف: "يتم أيضًا تضمين إضافات بقيمة 8 ملايين يورو. من المحتمل أن يكون سهلا (على يوفنتوس) الحصول على 5 ملايين يورو منها، لكن الحصول على 3 ملايين يورو سيكون أكثر تعقيدًا".
وأكمل رونالدو عودته المفاجئة إلى يونايتد خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، بعد غياب 12 عامًا إثر انتقاله عام 2009 إلى ريال مدريد.
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