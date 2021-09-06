باجتماع طارئ.. الاتحاد المصري لكرة القدم يقيل المدير الفني للفراعنة

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده، للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

كان حسام البدري، رفض التقدم باستقالته، مؤكدًا أنه "لم يفشل، وحقق المطلوب منه ببلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم".



وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا، والتعادل مع الجابون، في تصفيات كأس العالم 2022.

يُذكر أن منتخب مصر سيواجه ليبيا، خلال الشهر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

