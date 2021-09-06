تعرف على الطقس المتوقع غداً الثلاثاء في الإمارات

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق.



وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 14:11، والمد الثاني عند 01:11

والجزر الأول عند الساعة 07:39، والجزر الثاني عند الساعة 18:58.

وبحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:11، والمد الثاني عند الساعة 22:06.

والجزر الأول عند الساعة 16:16، والجزر الثاني عند الساعة 04:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 29 85 25

دبي 40 27 80 20

الشارقة 40 27 85 20

عجمان 39 29 85 20

أم القيوين 39 26 85 20

رأس الخيمة 40 26 85 20

الفجيرة 35 29 85 40

العين 45 30 65 15

ليوا 46 28 85 15

الرويس 39 27 90 20

السلع 40 26 90 25

دلما 38 31 80 40

طنب الكبرى 40 30 80 40

طنب الصغرى 40 30 80 40

أبو موسى 40 30 80 40.