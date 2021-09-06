انقلابيو غينيا: إعادة فتح المطارات أمام الرحلات التجارية والإنسانية فقط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ثواني - 5:53 مساءً, 6 سبتمبر 2021 م

أفاد نبأ عاجل لقناة “العربية”، منذ قليل، عن إعلان الانقلابيون فى غينيا بإعادة فتح المطارات أمام الرحلات التجارية والإنسانية فقط.

وكان قادة الانقلاب منعوا أعضاء الحكومة المنحلة فى غينيا من السفر خارج البلاد، فى وقت سابق من اليوم، وذلك فى أعقاب إعلانهم عن عقد اجتماع لوزراء حكومة الرئيس المعزول ألفا كوندى ومسؤولين آخرين كبار، فى العاصمة كوناكرى.