شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 62 وفاة و5650 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين ، بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21 ألفا و 162 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5650 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و922 ألفا و 942 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 7480 شخصا ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 779 ألفا و.187

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 34 ألفا و397 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و 754 ألفا و174 شخصا .