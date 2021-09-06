علماء: كوفيد19 لا ينتمي إلى أمراض الجهاز التنفسي

■ السعودية تضيف جرعة لقاح ثالثة لفئات معينة

■ رصد إصابة جديدة بـ«دلتا» فـي الكويت

■ مصر تنفي تأجيل بداية العام الدراسي

■ اليمن يدخل ذروة الموجة الثالثة

كاليفورنيا”أميركا” ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات:

قال علماء من جامعة كاليفورنيا إن “كوفيد19” لا ينتمي إلى سلالة أمراض الأوعية الدموية وليس أمراض الجهاز التنفسي. وقد درس الخبراء كيفية تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية، حيث ابتكر الباحثون فيروسًا صناعيًا يحتوي على البروتين المكون لكورونا ويحاكي الفيروس بنشاطه ودوره، حيث اتضح أن البروتين الموجود فيه يدمر ميتوكوندريا خلايا الجسم كما أنه يؤدي إلى تلف بطانة جدران الأوعية الدموية. وفقًا للخبراء، عند مرضى كورونا، تلتهب أنسجة الجهاز الرئتين أولاً، وعندها تبدأ مشاكل التنفس. وهذا يفسر سبب إصابة المرضى بالسكتات الدماغية أو غيرها من المضاعفات المرتبطة باضطرابات الدورة الدموية. في وقت سابق، قال المعالج جورجي سابيجو إن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا على خلفية الالتهاب الرئوي الفيروسي يمكن أن يصابوا بالتهاب الأوعية الدموية العميقة وضعف تخثر الدم.

خليجيا، كشف محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، عن إضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات معينة. ونقلت قناة “الإخبارية”، مساء الأحد، عن العبد العالي، أن الفئات الأكثر احتياجا للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، هي الأشد حاجة صحيا في المملكة، والتي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة. في الكويت أعلن مسؤول صحي، رصد إصابة جديدة بمتحور “دلتا” شديد العدوى، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار. وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا خالد الجارالله في تغريدة عبر “تويتر” إنه عن رصد حالة إيجابية للمتحور دلتا لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بالمتحور”. وأضاف أنه تم اكتشف إصابة الشخص المعني بعد إخضاعه لفحص فيروس كورونا الإجباري عند الوصول، مشيرا إلى أن المصاب يخضع للعزل الوقائي في هذه الحالة.

الى ذلك، قال قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني إن اليمن دخل ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات اليمن.وذكر بحيبح في تغريدة على تويتر” كورونا أعجز دول كثيرة وأنظمة صحية متقدمة ونحن باليمن في ذروة الموجة الثالثة وغرف العناية المركزة بالمرضى تمتلئ بالبلد”.

في الأردن أعلن أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي، أن الوزارة تبحث اقتراحا بتقديم جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى فئات جديدة. ونقل موقع قناة “المملكة” عن المسؤول الأردني أنه سيتم عرض هذا الاقتراح قريبا على لجنة الأوبئة من أجل إقراره. من جهتها نفت مصر أي تأجيل لبداية العام الدراسي الجديد، حيث صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن العام الدراسي يبدأ في التاسع من أكتوبر المقبل للمدارس الحكومية. وتابع شوقي في تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم تعمل على وضع أكثر من سيناريو لجعل العام الدراسي ناجحا، حيث تشهد مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا.