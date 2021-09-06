أفغانستان: طالبان تعلن السيطرة على وادي بنجشير .. والحكومة قريبا

كابول ـ وكالات: أعلنت حركة طالبان النصر على قوات المعارضة في وادي بنجشير إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأفغانية كابول، لتحكم بذلك سيطرتها على أفغانستان.

وفي صور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أعضاء من طالبان واقفين أمام بوابة مقر حاكم ولاية بنجشير بعد خوضها قتالا في مطلع الأسبوع مع جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة زعيم بنجشير أحمد مسعود.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد “إقليم بنجشير سقط بالكامل في يد إمارة أفغانستان الإسلامية”،مضيفا أن بعضا ممن وصفهم بمقاتلي العدو قتلوا في معركة وفر آخرون.

كما قال ذبيح الله مجاهد إنه سيتم الإعلان عن حكومة أفغانية جديدة قريبا، دون أن يحدد موعدا.

وقال مسعود، الذي يقود قوة مؤلفة من فلول الجيش الأفغاني النظامي ووحدات من القوات الخاصة وميليشيات محلية، في رسالة على تويتر إنه في أمان.

وقال علي ميسم نظاري رئيس العلاقات الخارجية بجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية إن زعم طالبان الانتصار زعم كاذب وإن قوات المعارضة مستمرة في القتال.

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