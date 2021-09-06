بندر سري بيجاوان ـ رويترز: نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن إريوان يوسف مبعوث رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى ميانمار قوله إن الحكام العسكريين هناك وافقوا على دعوة الرابطة إلى وقف إطلاق النار حتى نهاية العام لضمان سلامة توزيع المساعدات الإنسانية. وتسعى آسيان منذ الانقلاب في فبراير إلى إنهاء العنف في ميانمار، حيث قُتل المئات، وفتح حوار بين الحكام العسكريين وخصومهم.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري فـي ميانمار يوافق على وقف إطلاق النار لتوزيع المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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