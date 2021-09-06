ضبط مضافة تستخدم بتجهيز السيارات المفخخة في بغداد

وقال الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 12 بالحشد، تمكنت اليوم الاثنن، من العثور على مضافة لداعش وذلك بعد هروب عناصر التنظيم، في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وبينت، أن "المضافة احتوت على اسلحة خفيفة ومتوسطة وأعتدة، وقذائف هاون ومواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة ومادة TNT شديدة الانفجار".

